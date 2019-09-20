المدينة المنورة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسوصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقبال دولته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //17:19ت م0158