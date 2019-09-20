أوسلو 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، في القصر الملكي بالعاصمة النرويجية أوسلو، ولي العهد النرويجي هاكون ماغنوس.وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع ولي العهد النرويجي، على تطورات القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وآخرها اعلان نتنياهو حول فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات، إضافة إلى استمرار إسرائيل بحجز أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، في انتهاك واضح وصريح للمواثيق والمعاهدات الدولية.// انتهى //17:23ت م0159