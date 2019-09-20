قلقيلية 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسيرة قرية كفر قدوم شرق قلقيلية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، مما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، بقنابل الغاز والصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، نُقل اثنان منهم للمستشفى.// انتهى //17:24ت م0161