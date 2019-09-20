الطائف 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة الطائف جلسته الـ 52 بقاعة غرب الطائف للاجتماعات.وبحث المجلس خلال جلسته التقرير الشامل لإنجازات أمانة الطائف في مجال المشاريع والخدمات (النظافة، الأسواق، صحة البيئة، الوقاية الصحية) للربع الثاني من العام المنصرم.ونوه المجلس خلال جلسته بضرورة تعزيز الرقابة على النظافة وتكثيف المراقبين والجولات الميدانية على المحلات والأسواق، والعمل على رفع المستهدفات بالمشروعات البلدية بما يواكب وجهود التنمية والتطوير الجارية، وتزويد المجلس بنسخة من التقارير لإمانة الطائف عن الإنجازات الشهرية والسنوية.كما بحث المجلس نتائج الدراسة التي توصلت إليها لجنة التطوير بشأن خطة الصرف وتحديد الأولويات، ومخرجات أعمال اللجان الأخرى وما خلصت إليه من نتائج خلال عملها في الفترة السابقة.وجرى إطلاع المجلس على التعاميم الواردة من الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية والعمل بما ورد فيها.وقد مثل أمانة الطائف خلال الجلسة مدير تنفيذ المشاريع بوكالة المشاريع المهندس فيصل بن منسي الحارثي, ومساعد مدير عام صحة البيئة محمد بن قاسم القشطة.// انتهى //17:31ت م0163