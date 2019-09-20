الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واساختتم أمس, المؤتمر الثالث الإقليمي للصحة العامة بعنوان "صحة الفرد والمجتمع" الذي عقد خلال فترة 18- 20 محرم بمدينة الرياض بتنظيم من المجلس الصحي السعودي بمشاركة ما يربو عن 450 مشاركا ومشاركة من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور يعقوب نيازي, أن الصحة العامة هي من صميم خطة التنمية المستدامة وضمن الرؤية الوطنية 2030, مبينا أن تعزيز أنظمة وقوانين وبرامج الصحة العامة أمر حيوي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأكد أهمية تسليط الضوء على مدى الصلة الوثيقة بين الصحة العامة وأهداف التنمية المستدامة وتمكين ومساندة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني, وأهمية اتباع نهج ومفاهيم الصحة العامة في المرافق والمؤسسات الصحية بالاعتماد على الرعاية الصحية المرتكزة على الإنسان التي تعد مطلبًا أساسيًا ومجتمعيًا وصحيا نحو الاستفادة من الفرص المتاحة لتحسين استدامة خدمات الرعاية الصحية بصورة تضمن تحقيق أبعاد التغطية الصحية الشاملة المتكاملة والصحة في جميع السياسات للوصول الى الأهداف السامية لمضامين رؤية 2030 .وتبنى المؤتمر عدة توصيات منها ضرورة قيام المؤسسات الصحية بإدخال مؤشرات قياس التقدم المحرز في الصحة العامة في جميع الإجراءات والتدخلات الطبية الصحية, وحث المؤسسات التعليمية الجامعية وهيئة التخصصات الصحية السعودية بتدريب وتأهيل القيادات الصحية بمختلف مستوياتها على المستوى المركزي والطرفي في المجالات المتعلقة بالصحة العامة ، وتحديث مناهج التعليم ومقرراته لتواكب التطور في المجالات المتعلقة بالصحة العامة عموما.// يتبع //18:39ت م0177

ودعا المؤتمر مجلس الضمان الصحي لتشكيل فريق العمل الوطني المتخصص لتحقيق الأهداف الرائدة ذات العلاقة بالصحة العامة في الرؤية الوطنية 2030 وتبادل الخبرات والمبادرات البناءة فيما جرى تبنيه في التوصيات أعلاه والعمل على سرعة إصدار قانون الصحة العامة السعودي ووضع خطة العمل التنفيذية الوطنية لتبني هذا القانون وتنفيذه, وضرورة البحث عن السبل المبتكرة والإبداعية بما فيها تقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي لدعم وتعزيز دور المستفيدين من الخدمة ورفع الوعي الصحي والمعرفي وتبادل أفضل الممارسات لتحسين مهارات التواصل مع المستفيد من الخدمات الصحية والصحة العامة ومشاركة أفراد المجتمع بمختلف أطيافه كعنصر فعّال في تطوير أداء وجودة ومخرجات النظام الصحي وتعزيز الصحة العامة, إلى جانب التأكيد على أهمية الاهتمام بتطوير القوى العاملة البشرية الصحية المدربة والمؤهلة على مقومات وعناصر الصحة العامة وتكثيف التبادل العلمي والمعرفي بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات العربية والدولية المتخصصة في الصحة العامة, والعمل على تفعيل دور الشراكة المجتمعية الوطنية الهادفة البناءة بين القطاعات بما فيها قطاعي العام والخاص وشرائح المجتمع ومؤسسات الدولة من خلال تأكيد وتفعيل الدور الريادي للصحة العامة في التنمية الاجتماعية المستدامة ?،ولتحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للأصحاء والمرضى على حد سواء.كما دعا المؤتمر المجلس لتعزيز مسؤولية المؤسسات والمشافي الصحية لتشمل الصحة العامة والتكامل مع جهود تعزيز الأنماط الصحية وحفظ الصحة والمعافاة ، مع التأكيد على المواثيق الأخلاقية والمهنية للممارسة الطبية الصحية بما يضمن حقوق وسلامه المرضى والعاملين الصحيين معا, وتبني سياسات ومفاهيم واستراتيجيات حفظ الصحة وتعزيزها والصحة الوقائية كركيزة أساسية تنطلق منها الاستراتيجيات التنموية الوطنية عموما والصحية خصوصا.// انتهى //18:39ت م0178