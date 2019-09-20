الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسيطلق نادي الرياض الأدبي الثلاثاء المقبل حزمة من الفعاليات والبرامج احتفالا باليوم الوطني 89 تحت شعار "همة حتى القمة" تشمل معارض وأمسيات وعروض مسرحية.وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود, أن الفعاليات والبرامج خطط لها لتكون متنوعة ونوعية تستهدف كافة الأعمار والميول الثقافية والإبداعية، مبيناً أن الاحتفال الممتد على مدار يومين سيشهد في يومه الأول لوحات إلقائية وأوبريت بعنوان "وطن الطموح", إضافة لأمسية شعرية يشارك فيها عدد من شعراء الوطن وتكريم صاحب مكتبة قيس التاريخية في الرياض محمد الحمدان ، وافتتاح المعرض التشكيلي الوطني.وأشار إلى تخصيص اليوم الثاني للأطفال, حيث ستعرض مسرحية "الحقل" يرافقها عروض ترفيهية احتفالية ومسابقات ثقافية وفتح مرسم للأطفال يمنح لهم فرصة التعبير المباشر عن فرحة اليوم الوطني.// انتهى //18:42ت م0179