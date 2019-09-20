الدمام 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري بمطار الملك فهد الدولي بالدمام أمس، معالي المستشار الاقتصادي لفخامة رئيس جمهورية إريتريا حقوص قبرهيوت، الذي يقوم بزيارة للمملكة حالياً ، يرافقه معالي سفير خادم الحرمين الشريفين في أسمرة صقر القرشي.وأوضح المهندس المطيري، أن زيارة معالي المستشار للمملكة تهدف لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين ومنها ما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستثمارية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبعض الوزارات والهيئات والشركات الوطنية ونقل الخبرات والامكانيات التي تتميز بها المملكة إلى بلاده.وتأتي زيارة معالي المستشار للمنطقة استكمالاً لزيارات التي قام بها معاليه للجهات والقطاعات الحكومية والخاصة في مدينة الرياض.// انتهى //18:56ت م0186