إسلام آباد 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسلقي ضابط وجندي من رجال الجيش الباكستاني مصرعهما جراء انفجار لغم أرضي اليوم بالقرب من الحدود مع أفغانستان.وأوضح بيان للإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الانفجار وقع أثناء قيام فرقة من قوات الجيش بتسييج الحدود مع أفغانستان في منطقة مهمند التي يستخدمها المسلحون للتسلل من أفغانستان إلى باكستان, مبينًا أن العبوة الناسفة زرعها مسلحون من أفغانستان .وجاء هذا التطور بعد أيام قليلة من قيام عناصر مسلحة من أفغانستان بشن هجوم على قوات الجيش الباكستاني أثناء قيامها بتسييج الحدود مع أفغانستان ما أدى إلى مقتل أربعة جنود باكستانيين.// انتهى //18:58ت م0188