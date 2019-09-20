بريدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأقامت جمعية أسرة ببريدة بالتعاون مع جمعية تطوير ورشة عمل بعنوان "استعراض تقرير مناخ العمل الخيري 2018م" التي قدمها الدكتور عبدالرحمن الهذلول مساء أمس ، وذلك بمقر الجمعية ببريدة.واستعرض الهذلول ، الاتجاهات والجوانب الثقافية التي تؤثر على العطاء الخيري في أجزاء مختلفة من العالم ، وإبراز التحديات التي لا تزال تقف في طريق العمل الخيري الأكثر فعالية والأكثر استدامة.كما استعرض جوانب العطاء الفردي والعطاء المؤسسي والعمل الخيري المجتمعي، بالإضافة إلى مقاصد المنح والتعاون في العمل الخيري والحوكمة والمجتمع وبنية المنظمات.من جانبه قدم مدير عام جمعية أسرة الدكتور محمد السيف شكره وتقديره للدكتور عبد الرحمن الهذلول وللحضور، مبيناً أن مثل هذا اللقاءات تدفع بالعمل الخيري و التطوعي إلى مراحل متقدمة من التطوير.// انتهى //19:02ت م0189