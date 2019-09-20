جدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد آل طاوي , التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، سائلاً المولى القدير أن يحفظ لوطننا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وأن يحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه.وقال: "إن اليوم الوطني الـ٨٩ معانقة للتاريخ واستذكار لملحمة توحيد الوطن على رسالة التوحيد الخالدة وهو فخرٌ واعتزاز بمنجزات المملكة العربية السعودية وتطورها في مختلف الميادين.وأضاف آل طاوي: "إن هذه المناسبة غاليه وعزيزة في قلوب أبناء الوطن وستتوالى السنين وتتوالى الاحتفالات بهذا اليوم وقلوبنا قبل ألسنتنا تلهج بالدعاء لكل من حقق لنا الأمن والأمان بعد فضل الله عز وجل الذي سخرهم لشعبهم ووطنهم .// انتهى //19:33ت م0195