بريدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأنهت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة كافة الاستعدادات لمناسبة اليوم الوطني 89 ، وسخرت كافة الإمكانيات لديها لإبراز مناسبة اليوم الوطني بالشكل المأمول والاحتفاء بهذه المناسبة الغالية على الجميع.وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأمانة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، ومتابعة معالي وزير الشئون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي باشرت في وقت مبكر بالتجهيز لهذه المناسبة عبر تشكيل فريق عمل للإشراف ومتابعة تجهيزات اليوم الوطني بكافة الاتجاهات ، مشيراً أن الأمانة أنهت تجهيزات احتفال أهالي منطقة القصيم بمناسبة اليوم الوطني الذي يقام برعاية سمو أمير المنطقة بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة يوم الأثنين القادم بعد صلاة العشاء ، كما تعمل بلديات المنطقة على تنظيم حزمة من الفعاليات الموزعة على خارطة المنطقة الحضرية، متضمناً ذلك إقامة الاحتفالات الرسمية والعرضة السعودية وعروض الألعاب النارية.وقد أنهت أمانة وبلديات منطقة القصيم تجميل وتحسين الشوارع بأٍعمال إضاءة الزينة الحديثة شاملة آلاف أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية والميادين وتركيب الأعلام الوطنية، وإنارة الجسور ومباني الأمانة بأحدث أنواع عروض الإضاءة التجميلية، بالإضافة إلى حملة إعلانية على الطرق العامة والميادين تحمل عبارات وصور الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية .وتستعد أمانة منطقة القصيم لتوزيع آلاف الهدايا للأطفال في مواقع الاحتفالات التي تحتوي على عدد من المنتجات ذات الهوية الوطنية.// انتهى //19:42ت م0198