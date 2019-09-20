الرباط 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة اليوم بالرباط مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية بغواتيمالا، لويس فيرناندو كارانزا سيفوينتيس الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.وبحث الجانبان مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما من خلال زيادة المبادلات التجارية والاستثمارات وتوطيد الدعم المتبادل في المحافل متعددة الأطراف.//انتهى//20:43ت م0202