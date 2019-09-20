الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستغلب فريق العدالة على أبها 2 - 1 اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم التي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.وتقدم العدالة مبكراً عند الدقيقة الرابعة عّن طريق اليو سيسيه وعادل لأبها صالح آل عباس عند الدقيقة ٣٠ لينتهي الشوط الأول بالتعادل ١-١ .وبعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق "الدقيقة ٤٨" تمكن لاعب العدالة تشارلز أندريا من تسجيل هدف الفوز لفريقه الذي ارتفع رصيده إلى٧ نقاط وتجمد رصيد أبها عند ٤ نقاط.وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة تمكن الوحدة من تحقيق فوز ثمين على الفيحاء بهدف دون مقابل سجله كريغ غودوين في الدقيقة 78 مانحاً فريقه ٣ نقاط رفع بها رصيده إلى ٦ نقاط .// انتهى //21:17ت م0208