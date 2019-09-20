الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .وقال: " باسمي ونيابة عن منسوبي اتحاد السلة أرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بمناسبة هذا اليوم التاريخي، مثمناً الاهتمام الكبير الذي يجده القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة في جميع النواحي والأصعدة، التي بموجبها تحققت الإنجازات الرياضية ومازالت مستمرة بفضل الدعم الحكومي الكبير للشباب والرياضة، إضافة إلى استضافة المملكة لعدد كبير من البطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية مؤخرا ، ما عزز مكانة الرياضة السعودية في مختلف الجوانب الرياضية على المستوى العالمي.// انتهى //21:53ت م0210