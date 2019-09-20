سياسي / اصابة العشرات خلال مهاجمة قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية شرق غزة
الجمعة 1441/1/21 هـ الموافق 2019/09/20 م واس
غزة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واس
أصيب العشرات من الفلسطينيين بالرصاص خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلية المسيرات الأسبوعية شرق غزة اليوم.
وافادت مصادر محلية وطبية في غزة بأن 51 مواطنا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، و28 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط بينهم مسعفان وطفل، فيما أصيب العشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.
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21:54ت م
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