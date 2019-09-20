غزة 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واسأصيب العشرات من الفلسطينيين بالرصاص خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلية المسيرات الأسبوعية شرق غزة اليوم.وافادت مصادر محلية وطبية في غزة بأن 51 مواطنا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، و28 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط بينهم مسعفان وطفل، فيما أصيب العشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.//انتهى //21:54ت م0211