أبيدجان 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسوقعت الكوت ديفوار وغانا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان اليوم، اتفاقًا لرسم الحدود البحرية المتنازع عليها، طبقًا لقرار المحكمة الدولية لقانون البحار.وينهي الاتفاق خلافًا بين البلدين حول سيطرتهما على منطقة بحرية غنية بالنفط .ويمنح قرار المحكمة الدولية الصادر منذ عامين الحق لجمهورية غانا في السيطرة على المنطقة المتنازع عليها باعتباره ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة.// انتهى //22:00ت م0212