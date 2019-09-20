الباحة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الاثنين القادم، حفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، وذلك في منتزه الأمير حسام بالقيم بمدينة الباحة.وسيتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة, كلمة أهالي المنطقة، وقصيدة شعرية وفلكلور شعبي، وأبوريت وطني، فيما ستضيئ الألعاب النارية سماء المدينة في ختام الأمسية الاحتفالية.// انتهى //22:04ت م0213