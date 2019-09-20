نجران 21 محرم 1441هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أمس الملتقى السادس لمعلمي الصفوف الأولية، الذي استمر خمسة ايام، وذلك بقاعة الشؤون التعليمية.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران، جابر مدخلي أن الملتقى يهدف إلى معالجة الصعوبات التي تواجه طلاب التعليم العام، وطلاب التربية الخاصة، والتركيز على التحصيل الدراسي، وقياس جودة نواتج التعلم، مبيناً أن الملتقى تضمن استعراض تجارب ومبادرات وخبرات تربوية من بعض معلمي الصفوف الأولية، ومناقشة المناهج الحديثة، إلى جانب العديد من الورش التدريبية، وأوراق العمل التي تهدف إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي.//انتهى//22:05ت م0215