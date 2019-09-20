القاهرة 21 محرم 1441هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ 11 في تاريخه بفوزه على نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية.وأحرز أهداف الأهلي كل من جونيور أجايي (هدفان) في الدقيقتين 19 و 49 وحسين الشحات في الدقيقة 48.. بينما سجل هدفي الزمالك محمود علاء من ركلتي جزاء في الدقيقتين 64 و76 .وأقيمت المباراة وسط حضور 10 آلاف مُشجع، وخاضها الأحمر بصفته حامل لقب بطولة الدوري في الموسم قبل الماضي (2017 / 2018)، وفي المقابل لعب الأبيض بصفته بطلاً للكأس في نفس الموسم.//انتهى//22:21ت م0218