موسكو 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسالتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف اليوم وفدًا من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لجمهورية مصر العربية برئاسة كريم عبدالكريم درويش ،الذي يزور روسيا حالياً .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانها أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون متعددة الأوجه والقضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //22:21ت م0220