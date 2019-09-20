المدينة المنورة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأطلقت الهيئة العامة الترفيه اليوم أولى فعالياتها في المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89 ، وسط أجواء احتفالية وطنية ، وبحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين .وضمت فعاليات اليوم الأول بطريق علي بن أبي طالب بالدائر الثاني عروضاً للفرق الشعبية و عروض الفرق المتجولة والمسرح الموسيقي والعروض الحية على الشاشة وورشة عمل للأطفال وفرق استعراض الأطفال والشخصيات الكرتونية التي تقدم العروض الشيقة والاستعراضية المحببة لدى الأطفال .كما تم إتاحة الفرصة والمجال لأصحاب الأعمال الناشئة والصغيرة لتقديم منتجاتهم لزوار الفعاليات .يذكر أن الفعاليات تستمر ٤ أيام وتقام بطريق علي بن أبي طالب بالدائري الثاني .// انتهى //22:33ت م0221