الخليل 20 محرم 1441 هـ الموافق 19 سبتمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل.وقال الناشط الإعلامي الفلسطيني محمد عوض، أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة صافا بالجهة الشمالية من بلدة بيت أمر اعتقلت: محمد بسام منير اخليل ، وعبد العزيز محمد شفيق أخليل، وعبد الله أمجد عمر الطيط ، ومحمد نظام نمر أخليل ، وسليمان محمد أبو دية.//انتهى //22:59ت م0223