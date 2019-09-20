سياسي / سفارة المملكة لدى فرنسا توصي المواطنين الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في باريس
الجمعة 1441/1/21 هـ الموافق 2019/09/20 م واس
باريس 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس
أوصت سفارة المملكة لدى فرنسا اليوم المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس ، وذلك بناءً على البيان الصادر من قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في العاصمة يوم غدٍ السبت الموافق 21 سبتمبر.
كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 - 0033626238195
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23:04ت م
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