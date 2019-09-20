باريس 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأوصت سفارة المملكة لدى فرنسا اليوم المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة الفرنسية باريس ، وذلك بناءً على البيان الصادر من قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في العاصمة يوم غدٍ السبت الموافق 21 سبتمبر.كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 - 0033626238195// انتهى //23:04ت م0224