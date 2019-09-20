الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسحقق فريق الحزم انتصاره الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بفوزه على نظيره النصر بهدف دون مقابل اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ضمن الجولة الرابعة للمسابقة التي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.وسجل هدف الفوز كارلوس ستاندبيرغ في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، ليرفع الحزم رصيده لـ 4 نقاط ، فيما توقف رصيد النصر عند 7 نقاط .// انتهى //23:52ت م0229