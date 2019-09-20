الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستغلب المنتخب السعودي على نظيره الباكستاني بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 16 عامًا لكرة القدم.وبهذا الفوز يتصدر الأخضر مجموعته برصيد ٦ نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب العُماني الذي كسب نظيره السوري اليوم بهدف دون مقابل لتنحصر بطاقة التأهل المباشر بين الأخضر وعمان وسيتحدد ذلك خلال مواجهتهما في الجولة الأخيرة من لقاءات المجموعة إذ يكفي المنتخب السعودي التعادل لخطف الصدارة والتأهل لكأس آسيا .//انتهى //23:54ت م0230