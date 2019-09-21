الأمم المتحدة 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون شخص في اليمن حصلوا على مساعدات غذائية خلال شهر أغسطس.وكشف البرنامج في الوقت ذاته إنه لا يزال يحتاج إلى 600 مليون دولار من المانحين لتقديم شحنات غذائية لليمن دون انقطاع خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيراً إلى أن الحصص قد تتقلص ابتداءً من أكتوبر إذا لم يحصل البرنامج على تمويل.وقال المتحدث باسم البرنامج إيرفيه فيرهوسل في بيان صادر اليوم: إن الأرقام الجديدة من دورة التوزيع لشهر أغسطس، تشير إلى أن برنامج الأغذية العالمي وصل إلى عدد قياسي بلغ 12.4 مليون شخص ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي، وهذا أكبر عدد نصل إليه على الإطلاق.وأوقف البرنامج معظم المساعدات في العاصمة صنعاء يوم 20 يونيو بدافع القلق من عدم وصول المواد الغذائية لمستحقيها ، إلا أنه أبقى على برامج التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية وللحوامل والمرضعات.// انتهى //00:13ت م0233