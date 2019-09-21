عرعر 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسبادر عدد من الفنانات التشكيليات السعوديات من فريق ميلاد النسائي التطوعي التابع للجنة التنمية الأهلية بعرعر اليوم في نثر إبداعاتهن في رسم صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعريز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وذلك على حائط بلدية غرب عرعر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.وأوضحت لجنة التنمية الأهلية بعرعر أن ذلك يأتي من منطلق الشراكات المجتمعية بين القطاعين الحكومي والأهلي، إضافة إلى التنسيق لرسم لوحة وطنية بشعار (همة حتى القمة) احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ، وتكليف طاقم مؤهل من فريق ميلاد النسائي التطوعي التابع للجنة لتلك المهمة .// انتهى //00:14ت م0234