المدينة المنورة 21 محرم 1441هـ الموافق 20 سبتمبر 2018م واسدشنت الهيئة العامة للترفيه اليوم, فعاليات الألعاب النارية, ضمن الاحتفالات التي تشهدها منطقة المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, وذلك بحديقة الملك فهد المركزية.وشهدت الفعالية حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.// انتهى //00:19ت م0236