اليوم الوطني / الألعاب النارية تُضيء سماء المدينة المنورة ابتهاجاً باليوم الوطني
السبت 1441/1/22 هـ الموافق 2019/09/21 م واس
المدينة المنورة 21 محرم 1441هـ الموافق 20 سبتمبر 2018م واس
دشنت الهيئة العامة للترفيه اليوم, فعاليات الألعاب النارية, ضمن الاحتفالات التي تشهدها منطقة المدينة المنورة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, وذلك بحديقة الملك فهد المركزية.
وشهدت الفعالية حضوراً كثيفاً من أهالي وزوار المنطقة، إلى جانب التفاعل الكبير من قبل المواطنين الذين حضروا هذه الفعاليات، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.
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