عرعر 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واستواصل الهيئة العامة للترفية فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني لـ"89 " للمملكة في مدينة عرعر، وذلك على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي المساعدية تحت شعار "الهمة حتى القمة " .وتنوعت الفعاليات والتي شملت جميع الفئات العمرية، منها: العروض المتجولة ، المسرح الموسيقي ، الفرقة الشعبية، عربات الطعام المتنقلة ، والالعاب النارية "، بالإضافة إلى الأكشاك الخاصة ببيع الأسر المنتجة والفنون التشكيلية.يذكر أن فعاليات اليوم الوطني تستمر حتى تاريخ 23 سبتمبر في مدينة عرعر على طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعرعر لكافة الفئات العمرية.// انتهى //00:19ت م0237