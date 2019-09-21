الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وللأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي ، بمناسبة اليوم الوطني الـ "89" للمملكة.وقال السيالي في كلمة بهذه المناسبة: "يسعدني المشاركة بكلمات ربما تعجز عن وصف ما تجيش به المشاعر تجاه هذا الوطن، بل ويخوننا التعبير في مثل هذه المناسبات، لاسيما ونحن نعيش على تراب وطننا الطاهر بأمن وأمان واطمئنان، ونحظى بحياة كريمة يلمسها كل من يسكن في هذه البلاد المباركة سواء كان مواطناً أو مقيماً منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - .وأكد أن هذه المناسبة تدفعنا لاستعراض الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للمواطن من خلال الخدمات والمنجزات في مختلف الجوانب، حيث استحوذ قطاع العمل والتنمية الاجتماعية على نصيب كبير، وحظي بعناية خاصة من قبل القيادة الرشيدة ليقوم هذا القطاع بدوره في تلبية احتياجات المواطنين من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإسهاماتها في خدمة المستفيدين والفئات المشمولة بالرعاية من الأيتام والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة أو من خلال توفير فرص العمل للشباب السعودي وحل مشكلة البطالة والاهتمام بكل مامن شأنه إنماء المجتمعات والأفراد.وسأل الدكتور السيالي في ختام كلمته المولى العلي القدير أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لها قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يسدد على دروب الخير والفلاح خطاهم .// انتهى //00:26ت م0238