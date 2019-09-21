القطيف 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واساختتمت وحدة الصحة المدرسية بمكتب التعليم في محافظة القطيف أمس برنامجاً تدريبياً تحت عنوان "لقاء المرشدين الصحيين"، استمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة مرشدي القطاع من مختلف المراحل الدراسية، وذلك في مدرسة القطيف الثانوية بالمحافظة.وأوضح رئيس وحدة الصحة المدرسية بالمكتب مقدم البرنامج محمد بن عبد الواحد آل حريز أن البرنامج سلط الضوء على الزيارات الإشرافية للصحة المدرسية، والزيارات الصحية لجهات خارجية، وسجل المرشد الصحي وخطة الفصل الدراسي والنمو المهني للمرشد الصحي والعهدة والتوثيق للبرامج والفعاليات على موقع الصحة المدرسية بالقطيف، لافتاً النظر إلى أن إقامة مثل هذه البرامج تأتي من منطلق المسؤولية المتعلقة بصحة وسلامة الطلاب وممارسة الدور الوقائي والعلاجي، ورفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز ممارسات الوقاية في المدارس .وأشار آل حريز إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة الإرشاد الصحي بين المتدربين، وتعريفهم بأهمية الصحة في البيئة المدرسية ودورها في البرامج التثقيفية والتوعوية، وحل المشاكل التي قد يتعرض لها الطلاب داخل المدارس.من جانبه تحدث مشرف الصحة المدرسية عبدالمحسن بن صالح آل خضر عن دعم وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة لتفعيل الجانب الصحي داخل المدارس عبر توفير العيادة المدرسية، وتعزيز صحة الطلاب والمعلمين داخل البيئة المدرسية، مؤكداً أهمية دور المرشد الصحي في تفعيل المبادرات للصحة المدرسية، وتعزيز البرامج الإثرائية من خلال تطبيق البرامج المعززة للصحة مثل رشاقة لمكافحة السمنة، ومكافحة تسوس الأسنان وغيرها.// انتهى//00:33ت م0239