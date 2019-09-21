الرياض 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واساكتست مدينة الرياض اللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة" حيث تزينت المباني والأبراج والأسواق والطرقات بالأعلام واللوحات التي تعبر عن الفرحة باليوم الوطني للمملكة .ودشنت حزمة من الفعاليات في جميع أنحاء مدينة الرياض، بدأت من يوم الخميس وتستمر حتى يوم الاثنين من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.ويحتضن طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول فعالية احتفال الهمة بهوية واحدة تجسد تلاحم الوطن بمختلف الثقافات والفنون التي تعبر عن جميع مناطق المملكة، وتحتوي الاحتفالية على الكثير من العروض منها فرصة التصوير ، والعناصر الفنية ، والعروض المتجولة ، والمسرح الموسيقي ، وشاشة العرض الحي ، وورشة عمل الأطفال ، ومنصة الفنانين ، والفرقة الشعبية ، والعديد من المطاعم وأكشاك الطعام ، وتميزت بوابة الدخول للفعالية بمدخل يشابه بوابة قصر المصمك التاريخي ، وللمزيد من المعلومات عن الفعاليات وأمكان تواجدها زيارة موقع : www.enjoy.sa ، وهو دليل للفعاليات .// انتهى //00:57ت م0240