اليوم الوطني / أبها تستقبل الزوار باللون الأخضر والألعاب النارية تضيء سماءها
السبت 1441/1/22 هـ الموافق 2019/09/21 م واس
أبها 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واس
جهزت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها عدداً من المواقع للاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين ، وتوشحت مدينة أبها باللون الأخضر والأعلام في الطرقات والميادين .
وأكتض طريق الملك خالد "مركز الفعاليات" وسط مدينة أبها بالزوار ممزوجاً بالألوان والإضاءات، وسط العديد من الفعاليات التي نظمتها هيئة الترفيه .
وانطلقت الألعاب النارية مساء اليوم لتضيء سماء أبها لترسم لوحة وطنية تفاعلية أبهرت الزوار ، وحددت اللجنة المنظمة للفعاليات الساعة العاشرة مساءً بداية لإطلاق الألعاب النارية ، حيث تستمر لمدة 5 دقائق ، فيما تستمر الفعالية كل ليلة حتى يوم الاثنين القادم نهاية فعاليات اليوم الوطني.
ورصدت عدسة "واس " مظاهر الفرح على وجوه الأطفال خلال تجولهم وسط الفعاليات المصاحبة للاحتفال باليوم الوطني.
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