جيزان 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واستواصلت اليوم فعاليات ملتقى غرفة جازان لريادة الأعمال " وطن مزدهر 89 " ، ضمن برامجها المصاحبة لفعاليات اليوم الوطني الـ 89 ، بحضور الأمين العام للغرفة الدكتور ماجد الجوهري .وشهد اليوم الثاني للملتقى جلستي حوار الأولى بعنوان " رؤية 2030 والشباب .. في ظل الاقتصاد المزدهر " ، والثانية بعنوان " الفرص والإمكانات بوطن مزدهر ما قبل التحول 2020 " ، حيث قدم المشاركون والمشاركات طرحًا متخصصًا عن الرؤية الوطنية ، ودور الشباب في تحقيق الأهداف التنموية ، إلى جانب استعراض الدور الريادي الذي يقوم مجلس شباب منطقة جازان في حفز الشباب بالمنطقة وتطوير أدوارهم .وقدم المشاركون وصفات محفزة لتشجيع الشباب نحو ريادة الأعمال وتطوير الإنتاجية من خلال التدريب والتأهيل واقتحام سوق العمل بكل شجاعة .وشملت كذلك محورًا متخصصًا عن استثمار الإعلام الرقمي من خلال المحتوى المتميز في تحقيق النمو للمؤسسات والشركات ، فضلا عن تشجيع الشباب واستثمار قدراتهم ، وكذلك دور الإعلام وتقنياته الحديثة وأهمية توظيفها واستثمارها .واستعرضت جلستا الحوار أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال ريادة الأعمال ، فضلا عن تقديم نماذج ريادية مبتكرة ، وصولًا إلى توصيات للشباب والفتيات وتحفيزهم لتحقيق الأهداف التنموية للرؤية الوطنية .واستمر لليوم الثاني عبر الملتقى تقديم استشارات مختلفة للشباب والفتيات في مجالات التمويل للمشاريع ، والإرشادات المهنية ومستقبل ريادة الأعمال ، والتسويق الرقمي للمشاريع الناشئة ، والابتكار وريادة الأعمال ، وكيفية الحصول على دعم مالي للمشاريع ، فيما تختتم برامج الملتقى غدًا حيث يتضمن اليوم الأخير جلسة حوارية بعنوان " الإعلام وريادة الأعمال " .// انتهى //01:33ت م0248