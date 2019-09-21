واقادوقو 21 محرم 1441 هـ الموافق 20 سبتمبر 2019 م واسقتل خمسة جنود بوركينيين في منطقة سورو شمال غرب بوركينا فاسو على يد أفراد مسلحين لاذوا بالفرار، وفق مصادر إعلامية رسمية اليوم.وجدد الرئيس البوركيني روش كابوري في بيان صحفي أصدره اليوم، تصميم بلاده على القضاء على الإرهاب".يذكر أن 24 جنديًا قتلوا في بوركينا فاسو شهر أغسطس الماضي في منطقة كوتوغو، فيما لقي 40 عنصرًا إرهابيًا مصرعهم على يد الجيش.وتواجه بوركينا فاسو منذ ثلاث سنوات عمليات إرهابية متقطعة تطال عناصر الجيش والأمن والمدنيين.// انتهى //03:21ت م0250