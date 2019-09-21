الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمنها واستقرارهاالقيادة تهنئ رئيس مالطا بذكرى الاستقلال«نزاهة» و«البنك الدولي» يبحثان سبل التعاون المشترك«الشورى» يتمسك برئاسة ولي العهد لمجلس شؤون الجامعاتلجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تجتمع بسفير أيرلنداوزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة شيخ الأزهرإمام الحرم المكي: الأمن مطلب في حياة الإنساند. الثبيتي يندد بحادثة بقيق ويشدد على قوة الانتماء الوطنيالجبير يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكةد. العيسى: التطوير عامل أساس لتحقيق جودة التعليم"المياه الوطنية" تستعدُ لإطلاق حملة توعوية لمرحلة التحوُّل الرقميترمب: «جاهزون دائماً» لعمل عسكري ضد إيرانندوة جنيف: أزمات النظام الإيراني الداخلية تتفاقم.. وتصنيف الصراع مذهبياً خطأالكويت ترفع المستوى الأمني للمرافق المينائيةالمملكة شريك للشعب الفلسطيني في مسيرة النضال// يتبع //06:02ت م0003