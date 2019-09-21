عام / الصحف السعودية
السبت 1441/1/22 هـ الموافق 2019/09/21 م واس
الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمنها واستقرارها
القيادة تهنئ رئيس مالطا بذكرى الاستقلال
«نزاهة» و«البنك الدولي» يبحثان سبل التعاون المشترك
«الشورى» يتمسك برئاسة ولي العهد لمجلس شؤون الجامعات
لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تجتمع بسفير أيرلندا
وزير الشؤون الإسلامية يطمئن على صحة شيخ الأزهر
إمام الحرم المكي: الأمن مطلب في حياة الإنسان
د. الثبيتي يندد بحادثة بقيق ويشدد على قوة الانتماء الوطني
الجبير يلتقي السفراء المعتمدين لدى المملكة
د. العيسى: التطوير عامل أساس لتحقيق جودة التعليم
"المياه الوطنية" تستعدُ لإطلاق حملة توعوية لمرحلة التحوُّل الرقمي
ترمب: «جاهزون دائماً» لعمل عسكري ضد إيران
ندوة جنيف: أزمات النظام الإيراني الداخلية تتفاقم.. وتصنيف الصراع مذهبياً خطأ
الكويت ترفع المستوى الأمني للمرافق المينائية
المملكة شريك للشعب الفلسطيني في مسيرة النضال
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