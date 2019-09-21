الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن طلال النحاس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وجميع المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين وإلى الشعب السعودي كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : نستذكر في هذا اليوم توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، القائد الشجاع الذي أمضى حياته لتحقيق غاية سامية متمثلة في توحيد الوطن، فقام مستعيناً بالله تعالى متوكلاً عليه ببناء لبنات الوطن ليصبح نموذجاً فريداً للدولة العصرية الحديثة ذات التاريخ العريق والحضارة المجيدة.وأكد معاليه أن ما حققه الوطن من نهضة تنموية يأتي في ظل توجيهات القيادة الحكيمة ووفق رؤية طموحة أحدثت نقلة نوعية في شتى القطاعات وعلى الصُعد كافة، لتجعل المملكة في مقدمة الدول، وترسم آفاقاً رحبة لمستقبل مشرق يحمل في طياته الخير والرفاهية للوطن والمواطن.وأوضح النحاس أن المؤسسة عملت - تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 - على تحسين خدماتها وتطوير إجراءاتها من خلال تنفيذ إستراتيجيتها 2022 التي أعلنت عنها العام الماضي 2030، حيث تم تنفيذ 67% من الإستراتيجية حتى نهاية النصف الأول من عام 2019م.وأضاف أن المؤسسة قامت خلال النصف الأول من عام 2019 م بصرف أكثر من 40 مليار ريال كمعاشات للمتقاعدين والمستفيدين عنهم بزيادة بلغت أكثر من 9.6% عن النصف الأول من عام 2018، حيث صرفت لأكثر من 1.2 مليون متقاعد ومستفيد، كما تم إنهاء معاملات أكثر من 29 ألف متقاعد جديد خلال النصف الأول من 2019م .وحرصا من المؤسسة على سرعة إنجاز المعاملات وتوفير قاعدة بيانات محدثة للمشتركين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين تم إنهاء تسجيل 479جهة حكومية ما بين مدنية وعسكرية على بوابة حسابات المشتركين على موقع التقاعد الإلكتروني، مما سيمكن المؤسسة من تقديم خدمات متميزة للمشتركين وتسهيل عملية انتقالهم من مرحلة الوظيفة إلى مرحلة التقاعد.// يتبع //09:16ت م0010

وعلى الصعيد التقني حرصت المؤسسة على تبني خطة طموحة للتحول الرقمي بهدف تطوير الأعمال والخدمات والحد من المخاطر للرقي بتجربة عملاء المؤسسة، كما ارتفع مجمل عدد الزيارات لموقع المؤسسة إلى أكثر من 18 مليون زيارة وبلغ عدد المستخدمين للموقع الإلكتروني وتطبيق المؤسسة 98 ألف مستخدم، وارتفع عدد الخدمات المقدمة من المؤسسة ليصل إلى 54 خدمة إلكترونية معتمدة. كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة كنسخة تجريبية، الذي تم تطويره باستخدام أحدث التقنيات وطريقة دخول موحدة وآمنة.وعلى صعيد أمن المعلومات حصلت المؤسسة على شهادة الأيزو 27001 ، إضافة إلى شهادة الأيزو 22301 في استمرارية العمل، وفي مجال التكامل نجحت المؤسسة في الربط الإلكتروني مع 490 جهة حكومية وخاصة، مما يضمن ويسهل سير الأعمال في خدمة المتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.وفي مجال خدمة العملاء طبقت المؤسسة نظاماً لحصر العملاء يقوم بحصر جميع العملاء والزوار الذين قاموا بمراجعة فروع المؤسسة العامة للتقاعد وذلك لتحديد نوعية المراجعين لفروعها وتحديث قاعدة بياناتها وتقديم مؤشرات قياس أداء وإنتاجية الموظفين، وقد بلغ متوسط عدد المراجعين الشهري لجميع فروع المؤسسة 32،409 عميلاً، كما قامت المؤسسة بتنفيذ العديد من المنصات لتقييم مستوى رضا العملاء، حيث وصلت نسبة الرضا العام إلى 98%.وأيضا في إطار تعزيز مفهوم خدمة العملاء قامت المؤسسة بتقديم عدد من الخدمات بشكل حصري على الموقع الإلكتروني وتطبيق المؤسسة، مثل خدمة ضم حكومي وخدمة تبادل المنافع، وذلك بهدف التيسير على عملائها وتوفير خدماتها لهم على مدار الساعة بما يتماشى مع مفاهيم الحكومية الإلكترونية التي دعت لها حكومتنا الرشيدة.وفي إطار جهود المؤسسة لتحسين الخدمات المقدمة لعملائها، تم إطلاق برنامج "مزايا وعروض" الذي تم من خلاله إبرام عدد من اتفاقيات التعاون مع نخبة من الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص تتيح الحصول على باقــة مــن الخصومــات التجاريــة علــى مجموعــة واســعة مــن الخدمــات الفريــدة فــي مختلــف المجــالات الاجتماعيــة والصحيــة والترفيهيــة والتعليميــة. وقد بلغ عدد هذه الخدمات (368) خدمة.وفي إطار تنفيذ المؤسسة لبرنامج مساكن الذي يقدم تسهيلات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال لتمويل الموظفين وشريحة من المتقاعدين الراغبين في شراء مسكن، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 7907 عملاء، وبلغ حجم التمويل 5482 مليار ريال ، ولتمكين شريحة أكبر من المتقاعدين في الاستفادة من البرنامج تم إتاحة إمكانية الحصول على تمويل سكني حتى عمر (75) سنة.وسأل معاليه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //09:16ت م0011