الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, منوهاً بجهودهما -أيدهما الله- في توطين المبادئ الراسخة لهذا الدين القويم، وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد وتحقيق الطفرات الإنجازية في مختلف المجالات.وقال معاليه: "الوطن عزته عزة للمواطن ولا عزة لبلد دون قيادة حكيمة تقوده إلى مرافئ الأمان، وتعبر به عباب بحار الحياة في حكمة وتؤدة وإدارة واعية, مشيراً إلى أن المملكة حباها الله تعالى بصفات القيادة الحكيمة والرعية الواعية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - حتى هذا العهد الزاهر، حتى غدت نموذجاً عالياً في الأمن والأمان والاستقرار والسيادة المطلقة, مؤكداً أن هذه الصفات لم تكن لتأتي لولا فضل الله ثم حرص ولاة الأمر في كل العهود على التمسك بأهداب الدين القويم من خلال تحكيم القرآن الكريم دستوراً أبدياً للمملكة، مع الاستئناس بالسنة النبوية الشريفة في كل مايتعلق بالبلاد والعباد.وأوضح معالي الدكتور عبدالرحمن اليوبي, أن جامعة الملك عبدالعزيز تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية وتضع نصب أعينها رؤية المملكة 2030 التي وصفها ولاة الأمر -حفظهم الله- خارطة طريق واضحة للعالم وللمملكة من خلال خطط إستراتيجية لكل القطاعات والمجالات من أجل الوصول في تلك السنة إلى غايات عظمى ومقاصد سامية وأهداف جوهرية تضع المملكة على خارطة الدول العالمية ذات التأثير الفعال في كل الأمور الدولية.وأشار معاليه إلى أن الجامعة حريصة على أن تتبوأ المكانة التي استهدفتها الرؤية فكانت الأولى عربيا وضمن أفضل 150 جامعة عالميا لهذا العام 2019م ومازالت خُطا الجامعة يحدوها الأمل والإصرار إلى المزيد من تحقيق المراتب العالمية المتقدمة في تصنيف الجامعات العالمية، فضلا عن المضي قدماً في مساعي كليات ومعاهد وقطاعات الجامعة نجو المزيد من الاعتمادات الأكاديمية العالمية التي تسهم في رفعة مكانة الجامعة.// انتهى //09:25ت م0014