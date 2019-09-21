الخرطوم 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إعلان وزارة الخارجية الأوغندية عن زيارة رسمية مرتقبة للرئيس يوري موسيفيني إلى الخرطوم، تسبقها زيارة إلى دولة جنوب السودان.وقالت الصحف إن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، بدأ تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تهز الأمن الإقليمي والدولي.وعرجت على إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية، أمس، قنابل الغاز والصوت باتجاه عشرات الفلسطينيين المحتجين على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في بادية القدس، فيما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن بدء اعتصام مفتوح.وسلطت الضوء على إعلان السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات فى الجزائر أن 11 مرشحاً محتملاً سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة.ولفتت الانتباه الى حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس ، الدول الأوروبية على استعادة مواطنيها الذين انضموا إلى صفوف تنظيم – داعش- الإرهابي، والمحتجزين حالياً فيمعسكرات اعتقال للقوات التي يقودها الأكراد في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا.// انتهى //09:28ت م0015