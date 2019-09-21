قندهار 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسقُتل مدنيان اثنان على الأقل في انفجار عبوة ناسفة في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن قائد شرطة قندهار، الجنرال تادين خان، قوله إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة ستة مدنيين.وفي الوقت نفسه، أكد نصرت رحيمي، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية أن الانفجار استهدف سيارة مدنيين في منطقة "سبين بولداك" مساء أمس الجمعة.وأضاف أن مركبة كانت تقل ركابا مدنيين اصطدمت بقنبلة زرعت على جانب الطريق حوالي الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي في منطقة ناوا.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الانفجار.// انتهى //10:50ت م0041