القاهرة 22 محرم 1441هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسهنأ رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي ، اليوم ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وحكومة المملكة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وقال الدكتور السلمي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن "الشعب السعودي والعالم العربي يتذكرون بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة الخالدة لمسيرة التوحيد التي جسدت الدور البطولي حين وحد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - أقاليم الجزيرة العربية في دولة واحدة قوية ومتماسكة، ووضع أُسُــس ومرتكزات السياسة السـعودية عربياً وإسلامياً ودولياً القائمة على احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الدول، ومراعاة حُسن الجوار والتعاون البَنّاء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحرص التام على التضامن العربي والدعم المستمر للدول العربية باعتباره من أهم الثوابت التي تحرص عليها المملكة العربية السعودية.وثمّن رئيس البرلمان العربي عالياً الانجازات الكبيرة التي تحققت على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ، والتي جسدت مسيرة البناء والتطوير والنهضة والاستقرار، جنباً إلى جنب مع المشروعات الكبيرة التي أعلنت عنها المملكة مع دول الجوار العربي "كمدينة نيوم" والتي تُرسخ التضامن العربي والتكامل الاقتصادي في أبهى صوره وتُلّبي طموحات وآمال الشعب السعودي والعربي في التعاون والعمل المشترك.وشدد على أن التاريخ سيـُسجل لخادم الحرمين الشريفين مواقفه الحاسمة والراسخة والدور القيادي والمحوري في مرحلة دقيقة يشهد فيها العالم تحدياتٍ ومخاطر جسيمة، والذي حمل على عاتقه مسؤولية التصدي للمخاطر المُحدِقة بالعالم العربي، والحرص على وحدة الصف وتوحيد المواقف العربية والإسلامية ونبذ الخلافات والدفاع عن قضايا الأمتين العربية والاسـلامية وفي المقدمة منها القضـية الفلسـطينية.// انتهى //10:55ت م0042