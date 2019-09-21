سكاكا 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بأننا نحتفل باليوم الوطني للمملكة الـ89 بتعداد منجزاتنا المتلاحقة ، وضرب أعمق أمثلة البناء والتنمية والتأثير العالمي في كل المحافل، التي تمت على يد مؤسس هذا الكيان جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – طيب الله ثراه – ، جامع الشتات وموحد الصفوف رافعا راية التوحيد .وأضاف معاليه رغم كل ماتواجهه بلادنا من تحديات جسيمة تحيط بها من كل اتجاه، إلا إنها تبقى - بفضل الله - قوية بعقيدتها ولُحمتها الوطنية وسياستها ومواقفها التاريخية المؤثرة، نقول بكل ثقةٍ بأنه لا توجد بلاد في العصر الحديث تكابد ماتكابده المملكة من تحدياتٍ تحاول تمزيق وحدتها وضرب اقتصادها وهزّ مكانتها العالمية، وفي نفس الوقت تواصل بناء نفسها داخلياً وخارجياً دون تهاون أو تأثر بكل مايحيط بها من أحداث ، وهذا ما يجعلنا نحتفل باليوم الوطني ونحن أكثر فخراً بمملكتنا الشامخة ومنهجها الإسلامي القويم وقيادتها الحكيمة، وأكثر عزماً على مواصلة الجهد وتقديم كل مانملك من طاقة وعمل وإخلاص وولاء وانتماء، لنكون عوناً قوياً وسنداً متيناً لقيادةٍ تمنحنا كل الدعم والمؤازة في جميع قطاعاتنا لنسهم في بناء الوطن وحفظ مقدراته وتحقيق تطلعاته التي لاحدود لها ولا قيود.وأكد مدير جامعة الجوف بأننا نحتفل باليوم الوطني ليس لمجرد الاحتفال بل لنقول للعالم قاطبة إن المملكة توحدت - بفضل الله - وبُنيت على شرعه القويم وعقيدته الصافية لتبقى عزيزةً بدينها ووحدتها وقيادتها الشامخة ، تمد أيادي العطاء لكل الشعوب والأوطان المسلمة والإنسانية كافة .ورفع معالي مدير جامعة الجوف بهذه المناسبة أجمل عبارات التهنئة والتبريكات باسمه وباسم جميع منسوبي ومنسوبات جامعة الجوف لخادم الحرمين الشريفين ، وولي عهده الأمين – حفظهما الله - ، ولسمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ولكل السعوديين الأوفياء، داعياً المولى القدير أن تعود هذه المناسبة الوطنية الغالية والمملكة - قيادة وشعباً - ترفل في ثياب العز والأمن والسؤدد ، إنه سميع مجيب .// انتهى //10:56ت م0043