بروكسل 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه بالسلام والأمن ، وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة للجميع ، والتعاون الدولي والنظام الدولي القائم على القواعد مع الأمم المتحدة في صميمها.وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبي فيديريكا موغريني في بيان باسم جميع الدول الأعضاء بمناسبة اليوم العالمي للسلام إن"السلام المستدام كان دائمًا وسيبقى في قلب العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي ، كما جاء في الإستراتيجية العالمية".وأضاف البيان أنه وفي جميع أنحاء العالم ، يشارك الاتحاد الأوروبي في بناء السلام وحل النزاعات والأزمات وتحقيق الاستقرار من خلال الشراكات الإقليمية والدولية ،موضحاً أنه وعلى سبيل المثال ، يتعاون الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بقوة في هذه المجالات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعد أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام ، حيث توفر حوالي 30 % منها.وأشار إلى أن البعثات المدنية والعمليات العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي تقدم الدعم للسلطات المحلية لتعزيز الأمن ، وسيادة القانون ، ومنع الاتجار بالبشر والقرصنة ، أو تشكيل الشرطة والقوات العسكرية.وشدد البيان الأوروبي على أن تركيز اليوم العالمي للسلام ينصب هذا العام على مكافحة تغير المناخ باعتباره مفتاحًا لحماية السلام وتعزيزه في جميع أنحاء العالم.وأوضح أن تغير المناخ يتسبب في مضاعفة التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن لأنه يزيد الضغط على سبل العيش الهشة بالفعل ويزعزع استقرار المجتمعات المحلية وبيئاتها.// انتهى //11:03ت م0044