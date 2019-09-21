نجران 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89.وقال الدكتور السبيعي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة: إن يوم توحيد المملكة يشكل تاريخاً جديداً، ويضيف إنجازات في سجل هذا الوطن الغالي الذي تمثل وحدته وتماسكه مكتسباً قلما أن نجد له مثيلاً في العالم، ومع مناسبة اليوم الوطني 89 لأمجاد الوطن الخالدة في وجداننا نعيد استلهام التاريخ الذي سطره المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - تحت راية التوحيد وعلى منهاج راسخ ثابت قوامه كتاب الله وسنة نبيه.وأضاف معاليه، تحل علينا هذه المناسبة العظيمة وسط نمو في جميع مجالاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي لامسها كل مواطن ويشهد بها العالم أجمع، بل وأصبحت نتيجة هذا النمو وما تقوده المملكة من نهضة على مستوى العالم محط أنظار الجميع، حيث أثبتت المشاريع العملاقة التي تواصل المملكة تنفيذها قوتها اقتصادياً وسيرها لاعتلاء مصاف الدول المتقدمة.وبين مدير جامعة نجران، أن ما تقوم به المملكة من دور كبير في الجانب السياسي على مستوى العالم إلى جانب تمسكها بمكافحة الإرهاب وقيادة العالم نحو السلام يؤكد الثقل السياسي الكبير للمملكة التي جعل منها قوة مؤثرة على مستوى العالم، ويعيش شعب المملكة بفضل قيادتها الرشيدة بفخر واعتزاز لما وصلت له بلاد الحرمين لحملها على عاتقها قضايا الأمتين العربية والإسلامية وحرصها على نشر السلام والنهوض بالأمتين.وفي جانب التعليم أوضح الدكتور السبيعي، أن المملكة تواصل دعمها المستمر للتعليم إذ يحظى بنقلة نوعية نتيجة الدعم غير المحدود التي تولية القيادة الرشيدة، وحرصها على استغلال أبناء الوطن في المساهمة في النهضة التي تشهدها المملكة، وهو ما أثبته أبناء الوطن من خلال مشاركتهم في ذلك والذين أثبتوا بأنهم من خلال ما انتهلوه من علوم قادرون على البناء والعطاء، مشيراً إلى أن الجامعة تحظى بدعم سخي مكنها وخلال فترة من مواصلة بناء مشاريعها العملاقة داخل المدينة الجامعية لتحتوي على 14 كلية تشمل جميع التخصصات الطبية والعلمية والنظرية التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك تمكنت نتيجة لذلك الدعم من الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.ودعا الدكتور السبيعي الله تعالى أن يحفظ وطننا ويديم نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.//انتهى//11:05ت م0045