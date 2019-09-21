رام الله 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، النرويج ودول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.وسلطت الصحف الضوء على أقوال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن إسرائيل تخلق حقائق جديدة على الأرض تهدف إلى تغيير ماهية وطبيعة قضايا الحل النهائي، ومحاولات تركيع الشعب الفلسطيني، ومعاداة قيادته وابتزاز حكومته، والتنصل من كل الاتفاقيات الثنائية الموقعة.وتناولت خبر تسلّيم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثماني الشهيدين عمر يونس من قلقيلية، ونسيم أبو رومي من العيزرية شرق القدس.وتابعت صحف فلسطين إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي، عدد من المسيرات السلمية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزةوأولت اهتماما ما تؤكده النتائج شبه النهائية للانتخابات التشريعية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية في إسرائيل الجمعة، المأزق السياسي الذي يعرض للخطر حكم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي جاء حزبه في المرتبة الثانية.وأوردت صحف اليوم اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الجمعة فرض عقوبات جديدة ضد البنك المركزي الإيراني والصندوق السيادي لطهران "واصفاً هذه العقوبات بأنّها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما".// انتهى //11:13ت م0046