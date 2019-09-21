تونس 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، متابعة تداعيات نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي سمتها "بالزلزال الانتخابي" وانتظارات الدور الثاني، متوقعة أن تتواصل المفاجآت الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الوشيكة وما ستسفر عنه من نتائج.وكتبت في الشأن المغاربي، عن تجمع مئات المتظاهرين أمس في وسط العاصمة الجزائر مطالبين برحيل القيادات الحالية للبلاد وسط انتشار امني كثيف، كما أشارت الى إعلان القوات البحرية الليبية تمكنها من إنقاذ قرابة 500 مهاجر خلال ست عمليات منفصلة قبالة سواحل البلاد.وفي الشأن الدولي لفتت صحف تونس إلى وصف المتحدة باسم الخارجية الروسية الوضع في فنزويلا بأنه لا يزال مقلقا، وإشارتها إلى أن الولايات المتحدة تعد لتدخل عسكري محتمل في هذا البلد، وإعلان السلطات الأفغانية سقوط نحو 40 قتيلا جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات جنوب أفغانستان.// انتهى //11:20ت م0047