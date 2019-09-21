حائل 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, مؤكدا أنّ اليوم الوطني مناسبة لأعظم وحدة وطنية في التاريخ الحديث.ونوه بما شهدته المملكة وما تحقق لهذه البلاد من قفزات تنموية, سائلين المولى عز وجل أن يزيد هذه البلاد رفعة ونموًا ومجدًا وأن ينعم على شعبها مزيداً من الاستقرار والرفاهية.وأوضح معالي مدير الجامعة, أن هذه المناسبة تجدد أبرز صور التماسك والتلاحم والولاء من الشعب لقيادته ويستذكر فيها 89 عاماً مضت لوحدة هذا الوطن الغالي على يد الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، الذي حقق أعظم وحدة وطنية في التاريخ الحديث قامت على التوحيد والتقوى، في ظل دور سعودي حافل بدعم القضايا العربية والإسلامية وتكريس مبادئ الأمن والسلم العالمي منذ قيام وحدتنا الوطنية حتى اليوم.// انتهى //11:35ت م0049