الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسعد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم الوطني الـ 89 للمملكة مناسبة غالية تحتضنها قلوب السعوديون ونحن نسير بهمة وحزم نحو القمة والريادة، مستذكرين أحداث توحيد هذا الوطن المبارك التاريخية الراسخة في وجدانهم.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة : " تتجدد في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام مشاعر كل سعودي بالولاء والمحبة للوطن وقيادته، ويستلهمون في اليوم الوطني مرحلة التوحيد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وإعلانه الكيان الشامخ - المملكة العربية السعودية-، إيذاناً ببداية عهد جديد في وطن يحكم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام".وذكر المهندس المشيطي أن فترات التطوير توالت بعد توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله-، وأصبحت كيان حديث له ثقله السياسي والاقتصادي بين الدول، مما أكسب المملكة مكانة مهمة وحضور كبير في الساحة الدولية.وتابع معاليه قائلاً : " اليوم.. ومع مناسبة اليوم الوطني لتوحيد الوطن نشهد إنجازات كبرى في المجالات كافة التي تعزز مكامن القوة الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تستند عليها المملكة في تحقيق الطموحات وصولاً لتنمية شاملة مستدامة، بسواعد أبناء وبنات الوطن الذين لديهم العزيمة للمضي قدماً نحو القمة بوطنهم، ليصبح مزدهراً ومتطوراً".ونوه نائب وزير البيئة بالدعم السخي من قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله ، الذي أسهم في تحسين قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصولاً لبيئة وموارد طبيعية مستدامة وتحقيق الأمن المائي والإسهام في الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة. وقد اعُتمدت العديد من المشروعات في جميع المجالات، ومنها تدشين خادم الحرمين الشريفين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.وثمن معاليه سبل الدعم التي وفرتها القيادة الرشيدة -يحفظها الله- وأسهمت في رقي الوطن وتقدمه وتمكينه، وإيجاد حياة كريمة لأبناء الواطن، سائلاً الله عز وجل أن يديم على الوطن أمنه وعزته وشموخه، وأن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بعونه وتوفيقه خدمة للوطن وأهله، ويجعلهما ذخراً للإسلام والمسلمين.// انتهى //11:35ت م0050