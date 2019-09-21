الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان أزكى التهاني وأطيب الأمنيات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، سائلاً الله جل في علاه أن يحفظ لهذه البلاد الأمن والأمان والتقدم والرخاء تحت راية هذه القيادة الرشيدة.وقال معاليه في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 89: نحتفي اليوم ونحن نستحضر وكلنا فخر واعتزاز بهذا اليوم التاريخي الذي يحمل في طياته مسيرة بطولية فريدة من نوعها، تحمل في ثناياها معاني راسخة في الشجاعة والوفاء والإقدام، مسيرة جمعت شتات القبائل ووحدت أقطار هذا البلد العظيم تحت راية واحدة موحدة، وأعادت للشريعة روحها وللحياة معناها.وأوضح الدكتور الحميدان أن جامعة جدة يسعدها في هذا اليوم التاريخي ومن موقع مسؤوليتها الوطنية وتحقيقاً لرسالتها العلمية، أن تؤكد توجهها العام وسعيها لأخذ دور بارز بين مؤسسات التعليم في هذا الوطن المعطاء، وتسعى جاهدة إلى تحقيق توجهاتها المستقبلية بما تشتمل عليه من أهداف طموحة بالتنسيق التام والتعاون المثمر وبناء الشراكات الإستراتيجية بين الجامعة وجميع قطاعات الدولة والمجتمع، بما يوحد الجهود ويدعم الأداء، لتؤكد الجامعة أنها جامعة نوعية طموحة، ورائدة في تقديم الخدمات والاستشارات، وتسعى دائما إلى تعزيز دورها التنموي، وتطوير خدماتها، وتجويد مخرجاتها، وفقا لأعلى معايير الجودة في التعليم العالي، برؤيتها وإسهامها الفاعل في إنجاز برنامج التحول الوطني 2020، وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعد أحد أهم البرامج التنموية في عمر هذه البلاد المباركة.وبين أن الجامعة قامت بإعادة هيكلية شاملة لتخصصاتها ومناهجها الدراسية وأساليبها التعليمية بما يحقق المزيد من الواقعية والمواءمة الفعلية بين مخرجات التعليم الأكاديمي في المملكة والاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتنمية القوى العاملة من أبناء هذا الوطن، وصاغت رؤيتها العامة من أجل توفير بيئة تعليمية وبحثية مستقطبة وركيزة ثقافية واجتماعية معززة للقيم الإنسانية، كما نصت رسالتها على أعداد أجيال رائدة مزودة بالمهارات المؤهلة لتطوير المعارف والخبرات، مستوعبين لتراث الأمة ومنفتحين على العالم، مع ترسيخ قيم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وقد وضعت الجامعة لتحقيق ذلك خطة إستراتيجية تضم 7 توجهات رئيسة منبثقة ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030.وتطلع معاليه في ختام تصريحه إلى أن تكون جامعة جدة بحق جامعة لقادة المستقبل وأن تكون اختيار الطالب الأول ونفخر بهذا التحدي الوطني، ونشعر أنه من الواجب علينا كإدارة وأعضاء هيئة تدريس وطلاب أن نستشعر حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عواتقنا تجاه وطننا الغالي، وعازمون على أن يكون لنا بصمة بارزة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية للعمل مع جميع قطاعات الدولة لتحويل رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس في كل المجالات.// انتهى //11:40ت م0051