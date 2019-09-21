الرياض 22 محرم 1441 هـ الموافق 21 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم بن عثمان القصبي أن اليوم الوطني يحمل كل عام معان متجددة من الفخر والاعتزاز في وطن يحتل مكانة عالية ومؤثرة في المشهد الإقليمي والدولي ويمثل مركز استقرار ونماء في ظل قيادة حكيمة تربطها بمواطنيها علاقة تلاحم وولاء.ورفع معاليه أسمى عبارات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ،بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة ،ووصفه بملحمة وطنية تتوحد فيها مشاعر المواطنين في جميع مناطق المملكة .ولفت الدكتور القصبي إلى أن اليوم الوطني الـ 89 يحلّ هذا العام والمملكة قد حققت انجازات يزهو بها كل مواطن، كما أنها تخطو خطوات واثقة في مجالات التنمية والتحديث في مختلف المجالات.وقال :" إن ما تشهده بلادنا الغالية في ظل رؤية 2030 والنتائج التي تتحقق، والنقلات التحديثية النوعية في القطاعات الاقتصادية والتنموية والخدمية، ترسم المستقبل الواعد الذي بشرت به قيادتنا الرشيدة" ، مشيراً إلى أن برامج التحول الوطني المنفذ بهمة عالية في قطاع الصحة يعد من الشواهد الواضحة على هذه المبشرات.وأوضح أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مع غيره من المؤسسات والمنشآت الصحية يستكمل متطلبات تحقيق أهداف " الرؤية"، وأن المواطن سيلمس باستمرار التغيرات الإيجابية في هذا القطاع الحيوي بما يحقق توجيهات القيادة ويلبي تطلعات المواطنين.// انتهى //11:40ت م0052